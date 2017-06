Alpicat, una gran carpa de circ

Prop de 15.000 persones van passar aquest cap de setmana pel certamen Circ Picat || Els organitzadors es plantegen ampliar el nombre d’escenaris i disciplines en pròximes edicions

Les quatre edicions del Circ Picat d’Alpicat l’han convertit en un festival consolidat del qual els responsables fan un balanç “molt positiu”. Això sí, no es volen adormir sobre els llorers i la setmana que ve ja analitzaran els punts forts i febles d’aquesta edició per plantejar millores de cara a pròximes edicions amb l’objectiu de fidelitzar el públic, que se senti còmode, i que vulgui tornar any rere any.

Així, l’alcalde, Joan Gilart, va explicaraquest diumenge a SEGRE que, malgrat que de moment encara ho han d’estudiar, es planteja ampliar el nombre d’escenaris (aquest any eren sis) o canviar-ne alguns que en ocasions s’han quedat petits, com la plaça de la Biblioteca. Tampoc descarta ampliar disciplines.

Amb tot, adverteix que “de moment són només idees, en els propers dies tocarà analitzar a fons com ha anat aquesta edició i què és el que hem de millorar”.



En aquest sentit, va explicar que sobretot en els espectacles nocturns espais com la plaça de la Biblioteca s’havien quedat petits o fins i tot hi havia hagut algun problema de visibilitat a causa del mobiliari urbà o els arbres.



“Volem que la gent se senti còmoda i vulgui tornar, deixar-los amb bon sabor de boca”, va assenyalar abans d’afegir que “ens interessa més això que créixer, així que estudiarem la possibilitat d’evitar cues, com hem fet aquest any amb les entrades (sempre gratuïtes) en alguns espais, i procurarem que hi hagi ombres”.

Gilart també va abordar la possibilitat d’incorporar noves disciplines “encara que això és una cosa que correspondria més a la direcció artística”, va matisar. No en va apuntar cap en concret sinó que “hauríem d’analitzar durant l’any quines noves propostes van sortint”.

La forta calor de dies com dissabte també és una cosa que tenen en compte. “La climatologia és imprevisible, però potser ens plantegem o bé canviar-lo de dates, tot ique ara la gent ja sap que és l’últim cap de setmana de juny, o bé allargar-lo a tres dies i centrar els espectacles en les hores que fa menys calor.



És a dir, començaríem divendres cap al tard i deixaríem les hores de més canícula sense programació perquè el cert és que amb determinades temperatures no ve gens de gust sortir de casa”, va assenyalar Gilart.



Pel que fa a l’afluència de públic, la va xifrar en aproximadament 15.000 persones, encara que va puntualitzar que “és molt difícil de calcular, malgrat que tots els espais que requerien entrada es van omplir”.

Es tracta de l’únic certamen dedicat al circ que se celebra a les comarques lleidatanes i els organitzadors consideren que s’ha consolidat com un referent en aquesta disciplina a Catalunya. Circ Picat està organitzat per l’ajuntament, Punt Jove la Unió i la companyia Improvisto’s Krusty Show.