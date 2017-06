© Convoquen un 'pelegrinatge' contra el càncer entre Barcelona i Els Torms

Per demanar més investigació i es pot realitzar des de qualsevol punt amb moto, bicicleta o caminant

Dissabte vinent 1 de juliol se celebrarà la 3a edició del Pelegrinatge contra el Càncer entre Barcelona i Els Torms (Les Garrigues) per tal d’exigir “més investigació”. Tots els beneficis d’aquesta activitat solidària es destinaran a la investigació mèdica del càncer. El 75% serà per a l’Institut de Recerca Biomédica de Lleida IRB Lleida i el 25% per a l'Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona.A les 9 del matí s’organitzarà una sortida amb moto des del Hospital Sant Joan de Deu, encara que tothom pot participar en aquesta festa solidària acudint en companyia o pel seu compte des de qualsevol punt, ja sigui amb moto, amb bicicleta o caminant. En el punt d’arribada a Els Torms s’habilitarà una zona d’acampada gratuïta, i a partir de les 13.00 hores se celebraran concerts, dinar popular (places limitades) i teatre, entre altres activitats.El preu per inscripció, que no és obligatòria, és de 15 euros i inclou dinar, passi a la piscina i una beguda de benvinguda al pelegrí.L’origen d’aquest pelegrinatge està el dia que JJ Bolton va anar a l’hospital amb la seua mare i li van dir: “El càncer que pateix la seua mare no té cura. S’estan obrint línies d’investigació donat la raresa del càncer que pateix... però no hi ha diners, les retallades... Vostè ja m’entén.”Després de diversos dies i veure contínuament casos de corrupció a la televisió, va pensar que sí que hi podria haver diners per a la investigació, però que tristament havia caigut en mans de la corrupció. Amb tot això, decideix emprendre un viatge per reivindicar la falta d’investigació en el càncer i contra la corrupció i donar suport a la seua mare. Va penjar un vídeo de la seua intenció de viatge a Facebook , per si altres persones tenien un sentiment semblant i volien compartir el final de viatge.Curiosament el vídeo es va compartir 950 vegades, va tenir 3.500 likes i 7.000 reproduccions... i 12 persones, (els 11 +1) es van tirar a la carretera. Totes persones amb familiars malalts o morts per aquesta malaltia, compartint un final de viatge amb persones que no es coneixien de res, però que en minuts ja eren amics.En aquesta edició s’han ajuntat dos esdeveniments: la Guerra Contra el Càncer (aquest any és la seua segona edició) i el 3r Pelegrinatge, donant lloc a aquesta aquesta mega festa per reivindicar més investigació.