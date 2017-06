Els més petits de Guissona reviuen la tradicional Enramada de Corpus

Guissona va reviure aquest diumenge la seua tradició més ancestral, l’Enramada de Corpus. Els protagonistes són els més petits de la població, que porten la seua ofrena des de l’església fins a la verge que presideix les Fonts de la Vila.

Primer, els petits porten les seues ofrenes fins a l’església perquè siguin beneïdes. Els nens transporten safates engalanades de colors i al centre, l’ofrena. Es tracta de coques de sucre que després de la presentació a la verge es reparteixen entre la població.

Per la seua part, les nenes portaven cistelles de vímet adornades amb pètals de flors de colors. A l’arribar a la font, les petites van fer volar els pètals per sobre dels caps del públic omplint les fonts de color.



Durant l’itinerari, els enramaires van acompanyats per la banda i els gegantsons infantils, El Piteu i la Llúcia, obra de l’artista local Agnès Pla. La festa va finalitzar amb una ballada de sardanes a la plaça del Vell-Pla.