Les falles omplen una altra vegada de públic i foc el Pirineu de Lleida

REDACCIÓ Actualitzada 26/06/2017 a les 11:24

La Nit de Sant Joan és tradicionalment una de les més multitudinàries pel que fa a baixada i cremada de falles. Entre els vuit pobles que les van celebrar la nit del 23 de juny, a Vilaller van participar 470 fallaires en total, davant de l’atenta mirada d’unes 2.000 persones que no van voler perdre’s una “nit màgica”, com la va qualificar l’alcaldessa de Vilaller, Maria José Erta. La nit del dissabte 24 va ser a Senet on les serps de foc van prendre el protagonisme, baixant més de 120 fallaires que van convertir la muntanya en tot un espectacle.