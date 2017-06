Atribueixen més comentaris homòfobs al professor del Gili

Colors de Ponent denuncia la “inacció” del departament d’Ensenyament

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans i Colors de Ponent van anunciar ahir que han aportat al síndic de Greuges i a la direcció general d’Igualtat de la Generalitat un vídeo en el qual es poden escoltar els comentaris homòfobs del professor de filosofia de l’institut Gili i Gaya de Lleida, que en una classe va dir que l’homosexualitat és “antinatural”. Es tractaria d’un vídeo que va ser gravat per un alumne als passadissos del centre a la sortida de la polèmica classe i en el qual el docent reitera les afirmacions que van provocar minuts abans la sortida dels alumnes. Va ser el dia 5 de juny, quan alumnes de 4rt de l’ESO se’n van anar de classe després de mostrar la seua disconformitat amb el professor de Filosofia, que va dir que l’amor entre dos persones del mateix sexe és “antinatural, una anomalia com ser borni o coix”. Les afirmacions van indignar els estudiants, que es van mobilitzar en una concentració dos dies després a les portes del centre educatiu.

Les dos entitats estan a l’espera de les resolucions de l’administració, que consideren que poden passar de ser considerades lleus a greus per la reiteració de les afirmacions homòfobes del docent. David Gil, advocat i membre de Colors de Ponent, va explicar que “no farem públic l’enregistrament perquè no volem fer escarni, que és una cosa de la qual ja ens han acusat, encara que sí que volem que tant el síndic com Igualtat tinguin tota la informació”.

La denúncia davant d’Igualtat és només contra el professor mentre que la del síndic de Greuges, a més del docent, també va dirigida contra el departament d’Ensenyament i la direcció de l’institut. David Gil va lamentar que “en aquests dies Ensenyament ha respost amb silenci i el més trist és que els alumnes van fer una carta dirigint-se al consell escolar però la mateixa directora no l’ha tramitada, posant traves als alumnes del centre”.

Expedient informatiu que podria derivar en l’àmbit judicial

? La direcció d’Igualtat, del departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, va anunciar el passat dia 14 que ha obert un expedient informatiu contra el docent i que estudia si li aplica una sanció administrativa que aniria dels 300 a 1.700 euros. El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, va explicar que l’expedient s’ha obert arran de la denúncia presentada per Colors de Ponent. Llavors es va obrir un procés de recollida d’informació entre les parts, com és el cas de l’enregistrament, per valorar si l’expedient acaba en una multa administrativa o si es deriva a l’àmbit judicial. Colors de Ponent ha valorat positivament l’actuació d’Igualtat en contrast amb la postura d’Ensenyament, que va tancar el cas després de les disculpes del docent.