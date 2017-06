Presenten la Super Nintendo Mini, disponible el 29 de setembre

REDACCIÓ Actualitzada 27/06/2017 a les 12:00

La companyia reviu l’era daurada dels 16 bits 25 anys després

© La nova Super Ninendo Mini.

Rotacions en 360è, 32.000 colors, sprites detalladíssims, la revolució dels cartutxos de 32 megues, el xip Super FX. Tots aquests termes estan associats a la consola que va acollir un catàleg de jocs que molts consideren el millor de la història. Ara, 25 anys després del llançament de Super Nintendo a Espanya, la companyia presenta la nova Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System. Estarà a la venda a partir del 29 de setembre i, com ja va passar amb la Mini NES, el sistema de reserves està col·lapsat.



Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System inclou 21 jocs preinstal·lats entre els quals es troben clàssics atemporals de sagues emblemàtiques com Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid i F-ZERO.



A més, els jugadors de tot Europa tenen l’oportunitat de disfrutar de jocs el llançament original dels quals només es va donar a Amèrica i el Japó, com EarthBound, Final Fantasy III o Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars.



I com a gran exclusiva, els usuaris de Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System podran disfrutar d’Star Fox 2, la seqüela directa d’Star Fox (anomenat Starwing a Europa) que mai no va arribar a ser llançada.



La nova miniconsola de Nintendo inclou un cable HDMI, un cable d’alimentació USB i dos comandaments amb cable Super NES Classic Controller.