Tradició i cultura a la Fuliola

Les Festes del Segar i el Batre inclouran exposicions, música, poesia i recuperaran el concurs de pintura ràpida || Seran els dies 2 i 16 de juliol

Difondre el vessant més filosòfic i contemplatiu del pagès és l’objectiu que s’han marcat els organitzadors de les Festes del Segar i el Batre de la Fuliola, que arribaran a la trenta-vuitena edició els pròxims dies 2 i 16 de juliol. Sota el lema “Crear per créixer”, a l’era s’exposarà una escultura inspirada en les festes que porta per títol Marinada eterna, obra de l’artista local Alba Pérez. Hi haurà també una exposició als arbres de mig centenar de refranys relacionats amb el camp, poesia, música amb el cantautor Lo Pau de Ponts, un mercat d’artistes i artesans i es