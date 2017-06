WhatsApp ja permet anul·lar missatges enviats

REDACCIÓ Actualitzada 27/06/2017 a les 13:17

Si en un xat veus "Aquest missatge va ser anul·lat" singifica que la persona que el va enviar l’ha esborrat

La popular aplicació de missatgeria WhatsApp ha inclòs al seu web oficial l’anunci de la funció 'Anul·lar missatges’, de la que es parla des de fa mesos. Whatsapp explica que ara permet cancel·lar l’enviament d’un missatge a un xat de grup o individual. Això sí, només durant els cinc primers minuts. Passat aquest temps ja no es podrà anul·lar el missatge.



A Android, per cancel·lar hauràs de mantenir pressionat el missatge per seleccionar-ho, tocar el botó de menú a la part superior del xat i 'Anul·lar'.



A iPhone i Windows Phone, cal mantenir pressionat el missatge per seleccionar-ho i toca 'Anul·lar'.



Els missatges que hagis anul·lat amb èxit també desapareixeran dels xats dels teus contactes. Si en un xat veus "aquest missatge va ser anul·lat, significa que la persona que el va enviar va anul·lar el missatge.



Perquè els missatges s’anul·lin amb èxit, tant tu com el destinatari del missatge han d’estar utilitzant l’última versió de WhatsApp.