El Parlament aprova la llei que regula les associacions de consum de cànnabis

Tots els grups han votat a favor, excepte el PPC, que s’ha oposat, i el diputat no adscrit Germà Gordó (exPDeCAT), que s’ha abstingut

El Parlament ha aprovat aquest dimecres una llei fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que regula les associacions de consumidors de cànnabis, així com el cultiu i el transport de marihuana per part d’aquests clubs, després d’un debat a la cambra sobre el seu encaix constitucional. Tots els grups de la cambra catalana han votat a favor, excepte el PPC, que s’ha oposat, i el diputat no adscrit Germà Gordó (exPDeCAT), que s’ha abstingut, per la qual cosa ha estat aprovada la Llei d’Associacions de Persones Consumidores de Cànnabis.



Aquesta llei fixa les normes generals per a la constitució, organització i funcionament d’aquestes associacions i els seus clubs, que fins ara s’emparaven en regulacions municipals. En el text s’indica que els socis dels clubs hauran de ser persones majors d’edat que hauran d’inscriure’s en un llibre de registre a fi de comptabilitzar les quantitats de cànnabis adquirides i les dates corresponents.



En la nova llei es preveuen, així mateix, mesures de control higiènic i sanitari de les activitats de les associacions i per a la prevenció de riscos. Precisament, el Tribunal Constitucional va suspendre el 2015 la llei foral que regulava a Navarra el consum i proveïment d’aquests clubs després del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern en considerar que envaïa competències estatals sobre legislació penal, seguretat pública i sanitat.



L’advocat penalista i impulsor de l’ILP Oriol Casals ha assegurat que la llei aprovada avui també podria ser recorreguda, encara que ha avisat que seria un "error històric", ja que "la llei és pionera a Europa" i "encaixa -segons el seu parer- dins de la Constitució i de l’Estatut".



Durant el debat parlamentari, la diputada de Junts pel Sí (JxSí) Alba Vergés ha assegurat que se sent "orgullosa" de l’elaboració d’una llei que considera "completa" i que "no es deixa res", ha reivindicat que Catalunya té competències per a això i ha instat al PP a què no porti la llei davant del TC.



En canvi, la diputada de Ciutadans Noemí de la Calle ha anunciat que el seu grup comparteix el contingut de la llei, però ha assenyalat que alguns aspectes poden generar "frustracions" ja que la legalització del cànnabis és "una competència nacional" i ha fet broma que "aviat escoltarem que Madrid no ens deixa fumar".



El diputat socialista Raül Moreno ha assenyalat que "regular el que ja existeix és la millor manera de controlar-ho" i ha recordat que fins ara els consumidors de cànnabis ho feien en condicions d’"inseguretat jurídica i higiènica", la qual cosa "vulnerava els seus drets".



Desde Catalunya Sí Que Es Pot, Albano Dante Fachin ha celebrat una llei que "naix des de baix com les plantes de marihuana", i ha demanat de "mantenir viu el motor" de l’ILP encara que "entri en conflicte amb altres instàncies" com el TC.



Totalment oposat ha estat el sentit de la intervenció del popular Alberto Villagrasa, qui ha condemnat que la llei "intenti regular una cosa que no es pot consentir com el consum de drogues" i ha vaticinat un "curt recorregut" al text aprovat avui.



Des de la CUP, Sergi Saladié ha expressat que el seu grup dóna suport "a la legalització clara i plena del cànnabis", encara que no ha presentat esmenes perquè la llei és fruit d’"una iniciativa que ve del carrer", i ha acabat: "Visqui Catalunya lliure i cannábica".



El representant de la comissió promotora de l’ILP que ha intervingut davant del ple de la cambra, David Martínez, ha assenyalat que l’aprovació de l’esmentada legislació suposa "un pas ferm cap a una societat més justa i igualitària" i "esmena l’error històric de les polítiques prohibicionistes en matèria de drogues".