Experts de la NASA i la ESA preveuen trobar traces de vida en exoplanetes en 10 anys

EFE Actualitzada 28/06/2017 a les 17:18

Investigadors de la NASA i de l’ESA preveuen que es puguin trobar traces de vida biològica en planetes de sistemes similars al solar en "5 o 10 anys", a través, entre altres programes, de la missió Plato, que busca exoplanetes anàlegs a la Terra. Aquest desafiament és el tema central de la cinquena edició de l’escola d’astrobiologia "Josep Comas" de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Santander, dedicada a l’"habitabilitat en exoplanetes".



Els directors del Programa Científic de l’ESA, Álvaro Giménez Cañete, i del Centre d’Astrobiologia CSIC-INTA Espanya, José Mas Hesse, juntament amb l’investigador de la NASA Rory Barnes, han destacat que aquesta missió, que es llançarà el 2026, servirà per localitzar candidats a contenir vida fora del sistema Solar.



A més, Barnes ha explicat que la missió conjunta d’ambdues agències espacials, The James Webb Space Telescope, que enlairarà el 2018 amb el telescopi científic més gran llançat fins la data a l’espai, servirà per buscar traces biològiques en aquests planetes.



Hessen ha precisat que aquest telescopi, de 6 metres i mig de diàmetre, està optimitzat per treballar en l’infraroig, on s’espera trobar proves o restes d’activitat biològica en altres planetes.



De moment, el director del Centre d’Astrobiologia CSIC-INTA Espanya ha detallat que s’han trobat de l’ordre d’uns 4.000 exoplanetes, encara que ha puntualitzat que "cap" d’ells no té les característiques de la Terra.



Això no significa, segons ha afegit, que no hi hagi planetes similars, sinó que les tècniques utilitzades fins ara "no estan optimitzades" per a una recerca tan "difícil". Per això, ha explicat que la missió Plato s’encarregarà de buscar "candidats" per a una investigació posterior a la recerca d’aquestes traces biològiques.



La recerca dels astrobiólogos està centrada en molècules de vapor d’aigua, ozó, CO2 i metà, que si es troben juntes en unes proporcions determinades oferirien una "indicació bastant clara" de l’existència de vida, encara que pot passar que no sigui així, ha puntualitzat Mas Hessen. "Això ens diuen els models, però no sabem què ens trobarem", ha aclarit Giménez Cañete, que ha afirmat que "hi ha vida" en altres planetes, però que creu que el "problema" durant "molt temps" serà la discussió científica sobre si el que es pugui mesurar "és realment vida o no".



"No ens trobarem coses movent-se per allà. El que ens trobarem són línies espectrals o una sèrie de dades que entraran en una discussió tremenda de com interpretem. I això serà apassionant", ha opinat el director del Programa Científic de l'ESA.