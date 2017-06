Destapada a una estafa a un milió d'abonats de telefonia mòbil

29/06/2017

Una aplicació maliciosa realitzava trucades automàtiques a números de tarifació addicional

Més de tres anys d’investigació han permès a la Guàrdia Civil destapar una estafa d’almenys 30 milions d’euros a un milió d’usuaris de telefonia mòbil a través d’aplicacions que realitzaven trucades automàtiques a números de tarifació addicional o enviaven missatges prèmium.



Set detinguts i onze registres ha estat el resultat de l’Operació Rikati, que aquest dijous ha explicat en roda de premsa el tinent coronel Juan Sotomayor, cap del departament de Delictes Telemàtics de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil.



Una investigació que va començar quan les operadores de telefonia a Espanya es van adonar d’un trànsit de trucades a números de tarifació addicional poc habitual en un tram horari concret.



Es tractava de trucades automàtiques que els telèfons realitzaven a la nit sense que l’usuari se n’adonés i que es feien a través d’una aplicació aparentment normal que aconseguia apagar el telèfon i treure-li el so mentre efectuava la trucada, amb un màxim de temps de mitja hora.



Perquè els usuaris es descarreguessin les aplicacions malicioses, la trama descoberta, que operava a través d’empreses legals i d’altres pantalla, utilitzaven el nom i els logos d’altres de molt conegudes o enganxaven l’usuari amb noms com "la llanterna molona", els "millors trucs per evitar la calvície" o els millors vídeos porno.