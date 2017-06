Pis social per a refugiats a Sant Guim de Freixenet

En un edifici rehabilitat gràcies a diversos donatius || A l’agost hi entrarà a viure una família d’Ucraïna de tres membres

La parròquia de Sant Guim de Freixenet va inaugurar divendres passat un pis social d’acollida per a refugiats o persones amb risc d’exclusió social. L’habitatge, d’uns 40 metres quadrats, s’ha habilitat en un edifici ubicat al passeig Enric Granados que durant els anys 60 va ser l’escola parroquial del municipi i que després es va convertir en casa de colònies. Segons el rector de Sant Guim, Jaume Prat, feia dos dècades que l’edifici estava tancat per perill de despreniment. Prat va explicar que fa uns anys mossèn Josep Garriga, rector de Tàrrega durant 37 anys que va morir ara fa un any i que també va estar un temps a Sant Guim, va fer un donatiu de 40.000 euros per arreglar l’edifici. Llavors va nàixer l’Associació Amics del Casal Parroquial amb l’objectiu de rehabilitar l’edifici i, gràcies a aquesta ajuda i a d’altres que van arribar després, van anar fent diferents actuacions de millora.

A començaments d’enguany es va fer una enquesta entre els veïns per demanar-los a què es podria destinar part de l’edifici i la gran majoria va votar perquè fos un pis per a persones necessitades. Malgrat haver-lo inaugurat, encara falten alguns treballs, per la qual cosa la família d’Ucraïna que l’ocuparà no s’hi instal·larà fins a l’agost. És una parella amb una filla de tretze anys ajudada per Creu Roja i que té familiars a la localitat.