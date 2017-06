La parella de lesbianes agredida a Arbeca explica a SEGRE com va succeir i espera que la seua denúncia pugui evitar que una cosa així es repeteixi || Identificats els dos autors materials de l’atac homòfob

“Creia que no en sortíem amb vida. En aquell moment, només escoltava cridar la meua dona i plorar el meu fill, i això no ho podré oblidar mai.” Són les dures paraules d’una de les dos joves lesbianes veïnes de Lleida, matrimoni des de l’any passat, que van ser agredides el cap de setmana passat en un atac homòfob a Arbeca (vegeu SEGRE d’ahir). A la cara de totes dos, de 24 i 26 anys, encara podia veure’s ahir la por que van passar. Va ser després de fer-se un simple petó en una festa a l’aire lliure que havia organitzat un bar d’aquesta localitat de les Garrigues la nit següent a la revetlla de Sant Joan. “Passada la mitjanit, va arribar la meua dona, que estava treballant, ens vam besar i vam començar a sentir burles i comentaris de quin fàstic d’un grup de sis persones, però, com que no era la primera vegada que ens passava, vam deixar-ho córrer”, recorden. Però, després d’un segon petó, i després que una d’elles pugés a l’escenari a cantar, van tornar les mofes. “Estava ballant amb el nostre fill i els vaig preguntar què era el que els feia tanta gràcia. La noia del grup se’m va atansar, em va dir que a mi no m’importava, em va agafar del cap, va fer el mateix amb el de la meua dona i ens els van fer xocar”, expliquen. Llavors, un dels homes va agafar del coll una d’elles, la va tirar a terra i la va voler ofegar. Familiars de les víctimes van intentar allunyar els agressors i, finalment, i amb l’ajuda d’altres veïns, tot va acabar. “La propietària del bar els va acabar fent fora. Ens va treure beguda a tots i va brindar per nosaltres i per la llibertat”, recorden. Van haver de ser ateses al CAP i ben aviat la impotència i les llàgrimes se’n van apoderar. La por, també, per la qual cosa en un primer moment es van plantejar no denunciar. “Ens havien agredit per ser com som, com si fóssim bichos raros. Vam estar tres dies plorant”, asseguren. Però aviat van aparèixer la ràbia i les ganes que una cosa així no torni a succeir. “Ens vam adonar que no podia quedar ocult, perquè això és donar ales a gent així. Han de pagar pel que han fet. Denunciem no només per nosaltres, sinó per tota la gent que és com nosaltres.”

La investigació oberta pels Mossos per localitzar els autors de l’agressió segueix en marxa. La policia va enviar ahir les diligències al jutjat i, pel que sembla, ja han estat identificats els dos autors materials de l’agressió, un home i una dona d’origen romanès, i va ser aquesta última qui va iniciar l’atac.

Veïns d’Arbeca han convocat aquesta tarda, a les 19.00 hores, una concentració davant de l’ajuntament de la localitat per denunciar l’atac homòfob que van patir les dos lleidatanes i per solidaritzar-s’hi. Representants del col·lectiu LGTBI assistiran a la concentració. Les mostres de suport no es van fer esperar ahir. A més de comentaris a les xarxes socials, entitats i institucions també van condemnar l’atac homòfob. “No només condemnem aquest fet concret, que és extrem, perquè ha arribat a haver-hi una agressió física, sinó també qualsevol vulneració”, va assegurar Joan Santacana, director a Lleida dels serveis territorials de Treball, Afers Socials i Famílies. Santacana va fer aquestes declaracions durant una jornada celebrada ahir a la Diputació de Lleida per informar sobre la via de les denúncies administratives i penals per vulneració de drets del col·lectiu LGTBI. A l’acte també va assistir Sandra Castro, presidenta de l’associació Colors de Ponent. “Si es permeten discursos com els del bisbe de Solsona o el professor del Gili i Gaya, es justifiquen aquestes accions”, va apuntar Castro. Per la seua banda, l’alcalde d’Arbeca, Joan Simó, va anunciar que en el pròxim ple de l’ajuntament llegiran un manifest o bé presentaran una moció per condemnar aquests fets. “Rebutgem el que ha passat i volem desterrar l’homofòbia del poble”, va afirmar Simó. A més a més, des del consistori es va difondre a través de les xarxes socials un comunicat de rebuig d’aquests fets. “Defensem les persones agredides i donem suport totalment a la policia en la investigació”, assegura el text.

D’un petó a una agressió homòfoba en cinc minuts

Només cinc minuts separen aquesta imatge de l’infern que va viure aquest matrimoni de lesbianes el cap de setmana passat. La fotografia reflecteix el moment en el qual aquestes joves es van fer el petó que va desencadenar les burles i els comentaris d’un grup de persones. “Només cinc minuts després, érem a terra”, recorden. Cinc minuts que han canviat les seues vides. “Abans sortíem tranquil·les a passejar i ens besàvem, com qualsevol altre matrimoni. Ara no ho deixem de fer perquè a algú no li agradi, però sí que mirem a banda i banda espantades. Tenim por de possibles represàlies per haver-ho denunciat”, asseguren. I és que totes dos reconeixen que els quedaran seqüeles durant molt temps i que no són capaces de sortir al carrer amb tranquil·litat.