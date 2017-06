Mulla’t per l’esclerosi en 109 piscines de Ponent

Es farà el 9 de juliol, i l’acte central serà al Secà de Sant Pere

Més d’un centenar de piscines de les comarques lleidatanes (600 a tot Catalunya) se sumaran aquest estiu a la 24a edició del Mulla’t, la campanya solidària organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) per recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia. La gran majoria celebraran la jornada el 9 de juliol vinent, encara que algunes la traslladaran a altres dies en què preveuen una afluència de públic més gran. L’acte central a Lleida tindrà lloc a les piscines del Secà de Sant Pere, en què joves de Down Lleida exerciran com a voluntaris. Així ho van explicar ahir la vicepresidenta de la FEM, la lleidatana Conxita Tarruella (que pròximament deixarà el càrrec i ja no estarà al capdavant de l’organització de l’esdeveniment l’any que ve), el president de la Diputació, Joan Reñé, i l’alcalde de Lleida, Àngel Ros. A més de col·laborar amb la compra de productes en la jornada solidària, les persones que vulguin afegir-se a la causa podran fer-ho adquirint en un miler de supermercats l’oli OleAurum. També podran participar-hi els ajuntaments programant la projecció d’un documental. Conscienciar la població sobre aquesta malaltia és l’objectiu principal de la campanya, que enguany tindrà com a eix vertebrador la inserció laboral dels afectats.