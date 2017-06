Una lleidatana protagonitza una campanya de la DGT

REDACCIÓ Actualitzada 30/06/2017 a les 12:43

El seu marit, ciclista, va ser atropellat mortalment el 2013

Anna González, la veïna de la Seu d’Urgell que va perdre el seu marit l’any 2013 a l’autovia de Toledo, en un accident de circulació quan anava a treballar amb la bicicleta, al ser atropellat per un camió, és una de les protagonistes del vídeo de la campanya de sensibilització de la DGT per a aquest estiu. González, que és la principal promotora de la reforma per endurir les penes per atropellaments a ciclistes a través de la iniciativa #PorunaLeyJusta, protagonitza, juntament amb dos víctimes més, els espots i relaten les seues experiències.



A l’anunci, apareix en un penya-segat i vol cridar l’atenció sobre la importància de deixar un metre i mig de distància respecte als ciclistes. Jordi Porta, motorista que va tenir un accident per conduir sota els efectes de l’alcohol i que per culpa d’això es va quedar en cadira de rodes, i Mar Cogollos, que va quedar paraplègica per la distracció de qui l’acompanyava al cotxe, la qual cosa va provocar que sortissin de la carretera, completen els testimonis dels espots.



La campanya va ser presentada pel ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, que també és víctima d’accident de trànsit, ja que el seu fill de 17 anys va morir quan anava d’acompanyant en un cotxe l’any 2003. Zoido va dir que l’objectiu és conscienciar i sensibilitzar la societat sobre les conseqüències de les distraccions a la carretera i del consum d’alcohol i drogues al volant.