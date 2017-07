Arbeca, contra l’homofòbia

Més d’un centenar de participants en la concentració convocada pels veïns per a acompanyar la parella de lesbianes agredida || Les joves agraeixen en persona el suport i demanen justícia

Van arribar amb la por de tornar per primera vegada al lloc on van ser agredides, però ho van fer molt emocionades i amb llàgrimes als ulls. Especialment quan les van aplaudir al veure-les el centenar llarg de persones que s’havien congregat per donar-los suport davant l’ajuntament d’Arbeca. Així va començar la concentració convocada per veïns d’aquesta localitat de les Garrigues per acompanyar la Sara i la Raquel, el jove matrimoni de lesbianes víctima d’un atac homòfob després de fer-se un petó el cap de setmana passat en un carrer del municipi. “No tolerarem cap discriminació. Ens havíem de mobilitzar