© Autoescoles en escac

La vaga dels examinadors ha provocat un descens de les matriculacions aquest estiu || Han convocat una concentració reivindicativa davant de les seus de Trànsit per demà

La vaga dels examinadors de la Direcció General de Trànsit (DGT), convocada des del passat 2 de juny i prevista –si no s’arriba abans a un acord– fins al 31 de juliol, està afectant les arques de les autoescoles. El temor de passar-se setmanes fent pràctiques per després no poder examinar-se està fent enrere desenes d’aspirants a treure’s el carnet, especialment estudiants que aprofiten les vacances d’estiu per posar-se al volant.

Així ho va assegurar el lleidatà Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, que va afirmar que, en línies generals, les autoescoles han notat un descens de les matriculacions respecte a altres estius, un fet que relacionen directament amb la vaga d’examinadors, un cop donada per superada la crisi econòmica dels últims anys. “Preveiem un impacte econòmic negatiu, que lamentablement es traduirà en una reducció del personal a les autoescoles o en una reducció de la jornada dels professors”, va afirmar.



Els professors entenen les raons dels examinadors, però demanen celeritat en la negociació

Malgrat això, Viladrich va fer una crida a la calma i va explicar que la DGT tanca per vacances a Lleida des de mitjans del mes de juliol fins a mitjans d’agost, de manera que els alumnes que es matriculin ara en un centre podran examinar-se a partir de la segona quinzena del mes vinent, quan es reprendrien els exàmens.

Els responsables de la majoria de les autoescoles entenen les raons dels examinadors en vaga i els donen suport en la seua reivindicació, però demanen a Trànsit que “es posi les piles”, perquè la protesta està afectant el seu negoci. Per aquesta raó, la Federació d’Autoescoles de Catalunya ha convocat per demà una concentració davant de les seus de la DGT de les quatre capitals catalanes. A les onze del matí, llegiran de manera simultània un manifest reivindicatiu en aquest sentit.

Els sis examinadors de Lleida, en vaga en la vuitena jornada

A la Seu d’Urgell, els exàmens pràctics es fan els dijous i la vaga està provocant una important reducció de les hores destinades a les proves. “Preveiem que aquest mes tan sols es podran examinar la meitat dels alumnes que s’examinarien en condicions normals.” El responsable d’aquesta autoescola va lamentar la situació, que també afecta els exàmens teòrics. “El pròxim dia 7, ens veurem obligats a llogar un autobús per desplaçar-nos fins a Lleida amb els nostres alumnes perquè puguin fer l’examen”, un tràmit que habitualment fan a la Seu d’Urgell. El nombre de matrícules també s’ha reduït. Mentre que el juny del 2016 en van tenir vint-i-vuit, aquest mes passat en van comptabilitzar dinou. “La incertesa de no saber si podran examinar-se fa que molts alumnes decideixin deixar-ho per a més endavant”, va concloure.