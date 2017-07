‘Miss talla gran’ lleidatana

Andrea Martínez, una jove d’Almacelles de 22 anys, representarà Catalunya en el certamen estatal Miss Plus Size || Reivindica la bellesa femenina “real”

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Reivindicar les corbes i la bellesa femenina real, sense estereotips ni Photoshop. Amb aquest objectiu es va presentar Andrea Martínez, una jove de 22 anys d’Almacelles, a la fase preliminar d’un concurs de moda per a talles grans, Miss Plus Size 2017. El que no esperava Andrea és que superaria la primera selecció –feta a través d’Instagram amb més de 500 candidates del conjunt de l’Estat– i la segona, celebrada el passat 17 de juny a Barcelona i en la qual només en quedaven cent. D’aquestes, disset van ser escollides després d’un càsting, una sessió de passarel·la i fotografia, per