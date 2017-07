Arriben a Lleida els infants sahrauís del projecte 'Vacances en pau'

Els menors se sotmetran a revisions sanitàries

Els 34 infants sahrauís que passaran l’estiu a les comarques de Lleida estan arribant aquest dimecres des dels campaments situats al desert algerià per passar els mesos de juliol i agost en companyia de les famílies acollidores. Aquesta matinada han arribat a la ciutat de Lleida un grup de 25 nens i nenes, mentre que aquesta nit, entre les onze i les dotze, ho faran els 8 restants. Des de la capital del Segrià els petits es distribueixen entre els diferents municipis d’acollida.



El programa “Vacances en Pau”, organitzat a la demarcació de Lleida pel Front Polisario en col·laboració amb Sàhara Ponent, ha ampliat finalment el nombre d’infants fins a 34, quatre més dels previstos originàriament. Seran acollits per famílies dels municipis d’Alcarràs, Alpicat, Bellcaire, Guissona, Ivars d’Urgell, Linyola, Lleida, Palau d’Anglesola, Ponts, Solsona, Tàrrega i Torres de Segre.



El programa d’acollida estival de nens i nenes sahrauís (d’entre 10 i 14 anys) inclou un complet programa de revisions sanitàries, ja que els campaments de refugiats pràcticament no disposen d’aparells per fer diagnòstics mèdics. Així, els petits seran sotmesos a un examen pediàtric general al CAP de la seva zona (que inclourà proves de detecció de celiaquia), a més de revisions d’àmbit otorinolaringòleg (Avantmèdic), oftalmològic (ILO) i odontològic (Enéresi, Clínica Mias, Brånemark i doctor Juan de Dios). Tots aquests centres i professionals col·laboren desinteressadament en el programa.



Les despeses del programa “Vacances en Pau” van a càrrec de les famílies acollidores, dels ajuntaments de destinació, a més d’aportacions d’entitats privades com l'Ekke i de donatius de persones i entitats anònimes.