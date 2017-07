La Millor Tapa 2017, del xef d’El Cau de Sant Llorenç

Escollida entre els 61 establiments de la III Ruta San Miguel

Una croqueta de plàncton, tonyina roja i trufa és la Millor Tapa 2017 de la tercera edició de la Ruta de la Tapa de San Miguel, organitzada per la Federació d’Hostaleria de Lleida. El seu autor és el xef del restaurant El Cau de Sant Llorenç de la capital de Ponent, Roger Villaró, que rebrà el premi demà de mans del secretari general de l’entitat, Ramon Solsona.

Serà durant el transcurs d’un show cooking en el qual el mateix cuiner, que fa més de dos anys que està al capdavant d’aquest establiment, elaborarà el plat guanyador. “Buscava un producte tradicional que fos explosiu a la boca i que maridés bé amb la cervesa (les tapes participants, que havien de ser dissenyades per a l’ocasió, es van servir al costat d’una San Miguel Especial o San Miguel 0,0% per 2,40 euros)”, va explicar Villaró, que aquest any es va presentar per primera vegada al certamen. Un jurat format per membres de la federació i experts gastronòmics ha elegit la tapa guanyadora entre un total de seixanta-un establiments participants i ha tingut en compte la presentació, la qualitat, l’elaboració i l’originalitat. En total, en aquesta tercera edició, que s’ha celebrat de dijous a diumenge, entre el 8 i el 18 de juny, s’han servit més de 24.000 tapes, la qual cosa ha suposat un impacte econòmic per als restaurants de gairebé 59.000 euros.