Les autoescoles diuen ‘prou’

Gairebé un centenar de professors de Lleida es manifesten per reclamar més examinadors a la DGT || La vaga obliga a suspendre 469 proves a Ponent en els primers deu dies d’aturada

Uns dos mil professors d’autoescola es van manifestar ahir a les quatre províncies catalanes per exigir a la Direcció General de Trànsit (DGT) més personal administratiu i examinadors, amb la qual cosa donaven suport a les reivindicacions dels examinadors, que ahir van complir el desè dia de vaga. A la prefectura de Lleida van ser gairebé un centenar les persones que es van concentrar, primer amb els seus vehicles a l’aparcament del Camp d’Esports i, després, davant de la seu de la DGT, on van llegir un manifest. “La precarietat del sistema actual impossibilita que els nostres alumnes obtinguin el permís de conduir i ens porta al tancament d’empreses i a la pèrdua de llocs de treball”, va assegurar el lleidatà Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya. I és que, des del 2013, amb l’entrada en vigor d’un nou examen, el nombre d’alumnes per examinador i dia s’ha reduït de setze a tretze, la qual cosa ha allargat la llista d’espera, que a Ponent és d’un mes i mig, de manera que és una de les províncies més afectades. Aquest any, la DGT ha creat només vint-i-una noves places d’examinadors, a pesar que ells mateixos reconeixen la necessitat que siguin 170 a l’Estat, xifra que les autoescoles eleven fins als 300. I a tot això s’ha afegit, des del 2 de juny, una vaga que, en els primers deu dies d’aturada, ha obligat a suspendre 469 exàmens a les comarques lleidatanes, encara que una part ja ha pogut ser reprogramada. “A Lleida, l’últim dia per examinar-se abans de l’aturada estiuenca serà el 18 de juliol i difícilment tots els alumnes afectats per la vaga (que només incumbeix la prova pràctica) que estan pendents de ser recol·locats podran examinar-se abans”, va reconèixer Viladrich. “Si no podem examinar, no podem treballar i no generem ingressos, i això ens està posant en una situació difícil, perquè les despeses de personal, locals i vehicles són fixes”, va concloure. La previsió és que la vaga finalitzi a finals de juliol, però les postures enfrontades de DGT i examinadors auguren aturades després de l’estiu.