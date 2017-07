La gonorrea és cada vegada més resistent als antibiòtics

L’Organització Mundial de la Salut ha llançat una alerta sobre aquesta malaltia contagiosa de transmissió sexual

La gonorrea, una malaltia contagiosa de transmissió sexual, és cada vegada més resistent als antibiòtics, amb el que és més difícil i fins i tot impossible de tractar en alguns casos, ha advertit aquest divendres l’Organització Mundial de la Salut (OMS). "El bacteri que causa la gonorrea és especialment astut. Sempre que utilitzem un nou tipus d’antibiòtics per tractar aquesta infecció, el microbi aprèn a resistir al fàrmac", va dir la responsable del departament de Reproducció Humana de l’agència sanitària de l’ONU, Teodora Wi.



Encara que la resistència als antibiòtics és un fenomen natural, l’ús indegut d’aquests fàrmacs en l’ésser humà i els animals està accelerant el procés i cada vegada és més gran el nombre d’infeccions el tractament de les quals es torna més difícil a causa de la pèrdua d’eficàcia dels antibiòtics.



De cara al Congrés Mundial de les malalties de transmissió sexual i el VIH, que se celebra al Brasil del 9 al 12 de juliol, l’OMS va publicar un estudi que analitza les dades relatives al tractament de la gonorrea a 77 països. En general, la malaltia, que afecta 78 milions de persones al món, mostra una àmplia resistència als antibiòtics més antics i barats utilitzats als països de rendes més baixes.



No obstant això, l’OMS també va reportar l’existència d’infeccions gonocócicas immunes a tota mena d’antimacrobians coneguts, fins i tot els més nous, coneguts com a ESC i que, segons l’OMS, no són efectius en el 66 % dels pacients.

"Aquests casos no són més que la punta de l’iceberg", va dir la doctora Wi, que sospita que la xifra total d’infeccions intractables és molt superior a la registrada a causa de la falta de sistemes de diagnòstic als països més pobres, on la gonorrea està més estesa.



Per tot això, l’OMS tan sols recomana la prescripció de dos antibiòtics (ceftriaxone i azithromycin) per acabar amb la gonorrea, i insta a la indústria farmacèutica i als investigadors que desenvolupin nous fàrmacs. La gonorrea causa infeccions als genitals, el recte i el coll.



Encara que ambdós sexes poden patir aquesta malaltia bacteriana, són les dones les que pateixen més els seus efectes negatius a llarg termini tals com esterilitat, malaltia pelviana inflamatòria, embaràs ectòpic (fora de l’úter) i un augment del risc a contreure el VIH.



Del total d’infectats per gonorrea, 35,2 milions viuen al Pacífic occidental, 11,4 milions tant al sud-est asiàtic com al continent africà, mentre que a les Amèriques es comptabilitzen 11 milions d’afectats i a Europa occidental i a Europa de l’est, 4,7 milions i 4,5 milions, respectivament.



L’augment dels pacients amb gonorrea al món s’explica per un comportament sexual insegur -en particular la disminució de l’ús del preservatiu-, l’augment del turisme, els sistemes de detecció poc efectius i els tractaments inadequats que no acaben amb el focus de la malaltia, va argumentar l’OMS.