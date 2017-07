Lleida es mulla per l’esclerosi

Activitats a més de cent piscines de Ponent per recaptar fons contra aquesta malaltia

Més d’un centenar de piscines de les comarques lleidatanes (600 a tota Catalunya) se sumen avui a la 24 edició del Mulla’t, la campanya solidària organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) per recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia. L’acte central a Lleida ha tingut lloc aquest migdia a les piscines del Secà de Sant Pere, on joves de Down Lleida han exercit com a voluntaris. Per la seua part, diversos polítics de Lleida han participat en una coreografia i s’han tirat a la piscina per mostrar el seu suport a la iniciativa.

La vicepresidenta de la FEM, Conxita Tarruella, ha pronunciat un emocionat discurs en la que ha estat la seua última edició al capdavant de la fundació (pròximament deixarà el càrrec). Tarruella ha agraït la implicació dels voluntaris i ha ressaltat el treball de l’hospital Miquel Martí i Pol. Tarruella també ha recordat el seu marit, Josep Maria Fornós, mort recentment, i el seu fill, Artur, a qui se li va diagnosticar esclerosi múltiple amb tan sols 18 anys.

A més de col·laborar amb la compra de productes en la jornada solidària, les persones que vulguin afegir-se a la causa podran fer-ho adquirint en un miler de supermercats l’oli OleAurum. Conscienciar la població sobre aquesta malaltia és l’objectiu principal de la campanya, que aquest any té com a eix vertebrador la inserció laboral dels afectats.