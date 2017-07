Springsteen de rècord a Lleida

Vilanova de Bellpuig aconsegueix reunir 1.004 fans del Boss interpretant la cançó ‘No surrender’ || Satisfacció dels organitzadors, que anuncien que no repetiran el repte ja aconseguit

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El No Surrender Festival de Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell) va aconseguir reunir ahir un total de 1.004 músics que van interpretar a l’uníson la popular cançó No surrender, de Bruce Springsteen. Es va aconseguir així el repte de superar el miler d’inscrits, amb la qual cosa els organitzadors es van mostrar molt satisfets no només per la xifra de rècord, sinó també pel resultat final. Al capdavant del festival, el propietari del bar L’Estoneta-Sala Boss, Josep M. Pons, va reconèixer que estava molt orgullós del que s’havia aconseguit, però va assegurar que no ho repetirà. “No puc més. I