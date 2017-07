La Transsegre més segura sense alcohol

Mariners, massais i pamploniques, entre els guanyadors de la 33 edició de la festa aquàtica de la la Noguera || Prop de 2.000 participants en les 240 embarcacions del descens pel Segre

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Les barques El far, San Fermín i Els moais van ser les tres embarcacions premiades ahir, en la 33a edició de la Transsegre de Balaguer, per la seua originalitat i creativitat. Els guanyadors es van emportar com a premi una pedra codina del riu Segre gravada amb una placa de la festa, un lot de productes locals i un pack d’estades en hotels d’Espanya, França o Portugal per a tots els tripulants. El certamen va congregar gairebé 2.000 participants que van fer el recorregut en 240 embarcacions, una cita en la qual, com és habitual, el sol, l’aigua i el