Més de 4.000 fans al festival del Boss a Vilanova de Bellpuig

Doble jornada de tribut a Springsteen

El No Surrender Festival, el certamen de tribut a Bruce Springsteen que es va celebrar divendres i dissabte a Vilanova de Bellpuig, va reunir més de 4.000 persones. El punt àlgid va ser dissabte a la tarda, quan 1.004 músics (entre cantants, guitarristes, baixistes i bateries) van interpretar de forma conjunta i van gravar un videoclip amb la cançó No surrender del Boss. El vídeo es penjarà a YouTube i s’enviarà al cantant de Nova Jersey. El No Surrender Festival, en què van col·laborar setanta voluntaris, va habilitar una àrea amb expositors de productes de proximitat, marxandatge relacionat amb l’artista, tallers infantils i zona de restauració i acampada. El festival també va tenir un vessant solidari. Així, el caricaturista i il·lustrador de la revista satírica El Jueves Joan Vizcarra va dibuixar una caricatura de Bruce Springsteen que el No Surrender Festival subhastarà, i destinarà els diners rebuts a l’ONG Proactiva Open Arms. A més, l’esdeveniment també va col·laborar amb l’entitat de Mollerussa Acudam, dedicada a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual, per a la qual cosa es van dissenyar xapes amb el lema “I love lo Jefe”.