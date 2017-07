A voltes amb el gluten a l’església

Parròquies lleidatanes reparteixen hòsties amb midó de blat, però aptes per a celíacs || L’entitat catalana d’intolerants les ofereix de patata, ‘invàlides’ per al Vaticà, i canviarà de proveïdor

La circular que el papa ha enviat als bisbes per recordar-los que les hòsties sense gens de gluten no són vàlides per a l’eucaristia (vegeu SEGRE d’ahir) ha tornat a posar d’actualitat una normativa que el Vaticà va emetre la dècada dels 90, però que en aquests anys no ha causat més problemes als feligresos celíacs. Almenys a les comarques lleidatanes, segons van confirmar ahir tant rectors consultats per aquest diari com des de la delegació a Lleida de l’Associació de Celíacs de Catalunya. I és que a Ponent catòlics intolerants combreguen gràcies que moltes parròquies (cada una decideix on