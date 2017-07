Científics alerten de l’impacte de la pujada del nivell del mar en zones costaneres

Pot ocasionar inundacions, pèrdua d’hàbitats naturals, infraestructures i fins i tot la desaparició d’illes

L’augment del nivell del mar suposa un greu risc per a una gran part de la població mundial que viu en zones costaneres, podent ocasionar inundacions, pèrdua d’hàbitats naturals, infraestructures i fins i tot la desaparició d’illes.

Aquesta va ser l’advertència llançada per un grup d’experts en una conferència internacional organitzada pel Programa Mundial d’Investigacions Científiques i la UNESCO, que va engegar aquest dilluns a la Universitat de Colúmbia (Nova York).

"Les projeccions futures sobre la pujada del nivell del mar amenacen l’existència de molts estats sobirans i tenen implicacions en la migració global, la seguretat alimentària i les infraestructures costaneres", va dir el president de l’Assemblea General de l’ONU, Peter Thompson, en l’obertura del congrés.

El simposi, titulat "Variacions regionals del nivell del mar i el seu impacte en zones costaneres", té per objectiu facilitar als països i comunitats costaneres la informació més recent sobre aquest fenomen i els processos ambientals que l’originen, a fi d’adaptar-se als seus efectes adversos i oferir solucions pràctiques.

"Hem observat els efectes del canvi climàtic a les capes de gel de l’Antàrtida, que presenten múltiples períodes d’inestabilitat i en fondre’s eleven el nivell del mar", va advertir Valérie Masson Delmotte, membre del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic.

Segons aquests experts, des de mitjans del segle XX el nivell del mar està augmentant de forma accelerada com a conseqüència de l’escalfament global, causat principalment per l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle procedents de l’activitat humana.

Moltes de les ciutats i àrees econòmiques més importants del món es troben situades al llarg de les costes, i les projeccions més alarmants estimen que un petit augment del nivell dels oceans podria causar temporals devastadors i inundar grans zones urbanes com Londres o Los Angeles.

En aquest sentit, Masson va insistir en la importància de realitzar avaluacions del possible impacte i disposar d’"informació de base científica" per guiar l’adaptació dels governs a escala regional.

"Aquesta informació és essencial per planificar de cara al futur. Països com Holanda ja disposen de tecnologia i plans de protecció de les seues ciutats, però hi ha molts estats vulnerables que no els tenen" va afegir el professor de la Universitat de Southampton Robert Nicholls.

D’acord amb l’investigador de la Universitat de Columbia Peter Schlosser, la pujada de la temperatura de la superfície de la terra accelera el desglaç de les glaceres i els casquets polars i, d’aquesta manera, incrementa el flux d’aigua cap als oceans.

"Els oceans ens estan fent un gran favor. Absorbeixen una gran quantitat de la calor de l’atmosfera i d’emissions de diòxid de carboni, però el preu a pagar és la pujada del nivell del mar i amb això la destrucció d’ecosistemes", va afirmar Schlosser.

En aquesta conferència, que tindrà lloc fins el 14 de juliol, destacats científics, urbanistes, representants governamentals i gestors de zones costaneres debaten la manera de reforçar l’adaptació a factors com la dilatació tèrmica oceànica, la fusió de les glaceres i capes de gel i altres fenòmens geològics.

Així, durant aquesta setmana analitzaran, entre altres qüestions, les lliçons apreses de l’huracà Sandy, que l’octubre de 2012 va causar danys generalitzats en habitatges i infraestructures, així com milers de milions de dòlars en pèrdues econòmiques i humanes.