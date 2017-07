El premi més important del món en modelisme, per a un lleidatà

Amb dos companys gallecs, en un concurs internacional a Chicago

El lleidatà Jordi Gros Mascarilla, juntament amb els gallecs Juan Carlos Ávila i Luis Esteban Laguardia, va aconseguir el cap de setmana passat el premi internacional més important en maquetes de recreació històrica. Va ser al Campionat Mundial de Modelisme celebrat a Chicago i organitzat per la World Model Soldiers Federation. Concretament, els tres modelistes van aconseguir el guardó Best of Show, “el màxim reconeixement que es pot aconseguir en el món del modelisme”, segons va explicar Gros.El concurs se celebra cada tres anys de forma itinerant i està obert a la participació de tots els aficionats a aquesta disciplina.