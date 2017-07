© Integració laboral per a cinc refugiats acollits a Lleida

Atesos per Creu Roja, tenen permís de treball i han aconseguit un contracte

La vintena de persones refugiades que han arribat a Lleida ciutat aquest últim any fugint de conflictes bèl·lics o polítics als seus països d’origen i que han estat ateses per Creu Roja comencen a veure la llum al final del túnel. I és que el programa dissenyat per l’entitat per facilitar-los la integració està donant els seus fruits, ja que divuit d’aquests ciutadans, nou adults i nou nens (fonamentalment veneçolans, ucraïnesos i sirians), han aconseguit superar la primera fase d’acollida del projecte i es troben ja en un segon nivell, en què es treballa la integració social i en el qual es busca que cada vegada siguin més autònoms. Tots els que són majors d’edat (resideixen en pisos de forma semiautònoma) ja compten amb permís de treball i cinc d’ells han aconseguit una ocupació a la campanya agrícola.

Per a l’atenció en la primera fase d’acollida, Creu Roja compta amb quatre habitatges a Lleida per a 22 persones. L’entitat fa més de deu anys que treballa a Ponent amb els refugiats, i el 2013 va ser quan va arribar a Lleida el primer ciutadà sirià. Des d’aleshores, s’ha atès un total de 77 refugiats.