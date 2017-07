Creixen els delictes en xarxes socials entre els adolescents

El Col·legi d’Advocats celebra el Dia de la Justícia Gratuïta amb una xarrada

Les xarxes socials ja formen part de la nostra vida diària i generen conductes que poden ser tipificades com a delicte. Segons els experts, aquest tipus de fets delictius han augmentat significativament en els últims anys i preocupen especialment les conductes dels adolescents sobre això. Per aquesta raó, el Col·legi d’Advocats de Lleida va dedicar ahir la celebració del Dia de la Justícia Gratuïta als nous delictes en les xarxes socials i va organitzar una taula redona a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), en la qual van participar el president del Col·legi, Jordi Albareda, l’advocat Marc Torres, el Fiscal en Cap de Lleida, Juan Boné, i Ricard Lopera, agent dels Mossos d’Esquadra. Torres va definir els tres nous delictes inclosos en l’última reforma del Codi Penal (2015). Són l’stalking, un assetjament sistemàtic i premeditat que provoca que la víctima canviï d’hàbits; el sexting, consistent a fotografiar o gravar imatges de contingut sexual amb consentiment i difondre-les sense consentiment, i el grooming, assetjament a menors de 16 anys a través d’internet per aconseguir que accedeixi a favors sexuals. Segons va explicar Torres, els casos de sexting han augmentat considerablement amb l’ús massiu del servei de missatgeria instantània Whatsapp. “És un tipus de delicte recurrent que afecta greument la intimitat de la víctima.” Lopera, per la seua part, va alertar del perill que corren els adolescents i va explicar el treball de prevenció que fan els Mossos en col·legis i instituts.

L’acte que es va celebrar a l’IEI també va oferir un reconeixement als advocats Cristina Argilés Huguet i Jaume Liñán Carrera pels seus anys de dedicació al torn d’ofici.

Més sol·licituds d’assistència jurídica gratuïta enguany a Lleida

? Aquest any han augmentat les sol·licituds d’assistència jurídica gratuïta a la demarcació de Lleida. En total s’han registrat 6.896 expedients, 946 més que el 2016. Segons el Col·legi d’Advocats de Lleida, la majoria de reclamacions se centren en l’àmbit penal i civil, amb un especial increment de denúncies sobre les clàusules abusives de les entitats bancàries. I és que, de mitjana, el Servei d’Orientació Jurídica de Lleida rep dos consultes diàries sobre aquestes qüestions (clàusules terra, IRPH i despeses hipotecàries, entre d’altres). Com en anys anteriors, els conflictes matrimonials continuen generant una gran part dels expedients jurídics. Actualment, més de la meitat (el 54,6%) d’advocats col·legiats a la província de Lleida estan donats d’alta en el torn d’ofici (417).