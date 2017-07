La CE porta Polònia al TJUE per talar un bosc Patrimoni de la Humanitat

El bosc de Bialowieza, espai protegit per la Unesco i per la xarxa Natura 2000

© Un grup de persones participen en una manifestació de l’organització 'Jo estimo el parc Nacional de Bialowieza', sota el lema: 'UNESCO! Per a la desforestació del parc Nacional de Bialowieza! als voltants del centre de congressos HISSI de Cracòvia.

La Comissió Europea (la CE) va decidir avui portar Polònia davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per la creixent tala del bosc de Bialowieza, espai declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i protegit per la xarxa Natura 2000.

Brussel·les també va demanar a la cort comunitària d’adoptar mesures cautelars per obligar Varsòvia a suspendre "immediatament" les operacions.

Organitzacions ecologistes com WWF han assegurat que Bialowieza és l’ecosistema forestal més ben conservat d’Europa i la llar de la població de bisons més gran al Vell Continent.

Ja el 25 de març de 2016, les autoritats poloneses van adoptar una decisió per la qual es permetia triplicar les operacions de tala al districte forestal de Bialowieza, així com talar en zones que fins llavors quedaven excloses de qualsevol intervenció.

Segons l’Executiu de la Unió Europea, aquestes mesures, que inclouen la supressió d’arbres centenaris, representen "una greu amenaça a la integritat" del bosc.

La Comissió va recalcar que per a algunes espècies Bialowieza constitueix "l’espai més important de Polònia, o l’únic que queda" i va subratllar que les mesures adoptades per l’Estat membre són "incompatibles amb els objectius de conservació del lloc i van més enllà del necessari per garantir un ús sostenible del bosc".

L’abril de 2017, Brussel·les ja va emetre un dictamen motivat en el qual instava Polònia a acabar amb la tala a gran escala i li donava un mes de termini per fer-ho, però el país ha començat a executar el seu pla.

L’organització ecologista WWF va aplaudir la decisió de l’Executiu comunitari i va recordar que, juntament amb set ONG poloneses i internacionals, va presentar fa un any una queixa oficial a la Comissió en la qual advertia que el projecte de Varsòvia era contrari a les directives comunitàries d’aus i hàbitats.

"La Comissió ara necessita implementar amb rapidesa la decisió positiva d’avui i portar a Polònia al tribunal, complint el seu rol com a guardià del patrimoni natural d’Europa i les lleis que el protegeixen", va declarar en un comunicat l’especialista en política de biodiversitat de WWF Polònia, Dariusz Gatkowski.