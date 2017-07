El ganxo del laberint de Castellserà

La dotzena edició de l’activitat, en un camp de panís, es va iniciar fa una setmana i ja compta amb més de 500 reserves || Més de 30.000 visitants hi han passat des que va obrir fa dotze anys

Aquells que vulguin perdre’s en un camp de panís ja poden tornar fer-ho. I és que la casa rural Cal Tonet de Castellserà, coneguda també com a Masia l’Esperança, acaba d’inaugurar la dotzena edició del Laberint de Blat de Moro, una activitat amb ganxo que ja compta amb 554 reserves per a aquest estiu només al cap d’una setmana de posar-se en marxa. El gerent, Josep Perera, acompanyat d’Unai Martínez, expliquen que en aquesta ocasió han apostat per “un recorregut amb menor dificultat, però més llarg”, ja que l’any passat era difícil acabar-lo. Perera recorda que “el laberint s’ha dissenyat