L’últim cap de setmana de pau

Lleida va viure un calorós dissabte 18 de juliol aliena a la tragèdia que s’havia de desencadenar 24 hores després

El dissabte 18 de juliol del 1936 va ser l’últim que Lleida, una ciutat de províncies de poc més de 40.000 habitants, va poder gaudir-ne en pau. A primera hora del matí de l’endemà, el coronel Sanz, al capdavant d’un grup de soldats del regiment Albuera 16, aquarterat a la Seu Vella, ocuparia la ciutat en nom dels colpistes.En una tràgica coincidència, La Tribuna (a 15 cèntims l’exemplar) anunciava que al Castell Principal (Seu Vella) s’havia dut a terme la promesa a la bandera per part del segon reemplaçament del 1936 al Regiment Albuera número 16. Així que no hi