Més de 26.300 nens participen en prop de 800 activitats d’estiu a Lleida

Avis i altres familiars, també ‘mobilitzats’ per fer-se càrrec dels petits

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Tres mesos de vacances d’estiu donen per a molt i les famílies han d’enginyar-se-les per ‘col·locar’ els nens. Una opció és apuntar-los a alguna de les gairebé 800 activitats que s’organitzen a Lleida, bàsicament acampades, colònies i casals, en les quals participen més de 26.300 nens i adolescents. Una altra opció és tirar d’avis.Vacances escolars. Dos paraules que provoquen sentiments contradictoris. Bàsicament, alegria en els nens i preocupació en els pares, que han de fer mans i mànigues per tenir-los gairebé tres mesos ocupats, o almenys que algú se n’ocupi. Perquè poques són les famílies en què algun dels progenitors