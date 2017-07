© ‘Au-pair’, viatjar i aprendre idiomes

Desenes de joves lleidatans dediquen les vacances d’estiu a desplaçar-se a l’estranger per poder guanyar uns diners extra cuidant nens d’altres famílies || Una experiència laboral que té el seu origen al segle XIX amb dones sueques que se n’anaven a treballar a Alemanya

Generalment tot comença a través d’internet. AuPairWorld és el portal web més utilitzat, amb prop de 80.000 espanyols inscrits el 2014. Tot i així, també existeix la possibilitat de trobar una família d’acollida a través d’una agència especialitzada. En aquest últim cas s’ha d’abonar unes despeses de gestió d’entre 250 i 690 euros, segons el país de destinació. A canvi, l’agència s’encarrega de buscar una família d’acollida i reservar els vols d’anada i tornada, a més de contractar una assegurança mèdica.

A Lleida, el Centre de Recursos Juvenils La Palma ofereix un servei d’assessorament destinat als nois i noies que planegen submergir-se en aquesta experiència. “Abans de viatjar és important estar alerta de les condicions per evitar abusos. Nosaltres recomanem que es posin en contacte amb la família, principalment per Skype, perquè hi hagi un feeling previ”, explica una de les consultores de l’entitat. No obstant això, tot el que vulgui endinsar-se en aquesta experiència ha de tenir en compte que la majoria de famílies només busquen noies. De fet, en països com Irlanda mai s’accepten homes per a aquesta tasca.



A més d’allotjament i manutenció, els ‘au-pair’ reben una paga setmanal d’entre 50 i 150 euros

A més, segons Susana Àlvarez, directora de l’agència Au Pair First, “als Estats Units els nois tan sols representen entre un 3% i un 4% i requereixen un perfil molt concret: amb més de vint anys, esportista i bon conductor”.