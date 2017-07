A Lleida l’objectiu és superar les 2.900 bosses de sang de l’any passat || Hi haurà desplegament d’unitats al Pirineu

Campanya per mantenir les donacions a l'estiu

Les vacances i el canvi d’hàbits durant l’estiu provoquen un descens de fins a un 30% en la donacions de sang durant aquest període de temps. Per això, el Banc de Sang i de Teixits impulsa durant els mesos de juliol i agost una campanya de recollida que porta per lema “Aquest estiu, fes #amicspersempre”. Aquesta va arrancar ahir a l’hospital Arnau de Vilanova per animar la població a donar quan més es necessita, un gest solidari i altruista que pot salvar vides.

La meta a les comarques de Lleida és superar les 2.900 donacions que es van registrar l’estiu passat i assolir les 35.000 al conjunt de Catalunya. Tot això per garantir les reserves per a intervencions quirúrgiques, trasplantaments i accidents i per augmentar l’estoc actual, de 9 dies, que equival a 9.500 bosses, quan haurien de ser 11.000.

El Banc de Sang també es desplaçarà en aquests mesos per 25 municipis de la província. Part de la població marxa al Pirineu per fugir de les altes temperatures, per la qual cosa la campanya, denominada d’“altura”, s’estendrà fins a Oliana, la Seu d’Urgell, la Pobla de Segur, Artesa de Segre, el Pont de Suert o Vielha, entre d’altres. Els punts de donació es poden consultar a través de la pàgina web donarsang.gencat.cat.

Per als que es quedin a Lleida ciutat i vulguin aportar el seu gra de sorra, també hi haurà la possibilitat de donar sang a l’Arnau amb horari, de dilluns a divendres de 8.30 a 21 hores i els dissabtes, de 10 a 14 hores.