Primark retira milers de xancletes d’home per possibles agents cancerígens

La cadena irlandesa de moda Primark ha confirmat avui a Efe la retirada de milers de xancletes d’home de les seues botigues del Regne Unit en existir risc que continguessin nivells perillosos de crisè, un químic considerat cancerigen.

La firma va comprovar que es van trobar nivells d’aquesta substància restringida, que excedien la quantitat requerida per la llei d’1,0 mg/kg, per la qual cosa aquest tipus de calçat, que no es va comercialitzar a Espanya, no s’ajusta als estàndards habituals de la firma", com va explicar l’empresa en un comunicat difós dilluns.

Un portaveu de Primark va assegurar que "els nivells trobats a les xancletes representaven un risc mínim per a la salut i la seguretat dels consumidors".

La popular firma de roba va instar els seus compradors a tornar el producte afectat -els models en negre, blau i caqui de les conegudes com xancletes 'flip-flop' masculines- i els va assegurar que comptaran amb un reembors sense necessitat de presentar el rebut de compra.

"Prenem la seguretat dels nostres clients i la qualitat dels nostres productes molt seriosament", va insistir el portaveu.

La companyia ha suspès tots els encàrrecs pendents amb la fàbrica que elaborava les xancletes, que es van vendre al Regne Unit des del passat 4 de gener fins el 2 de juny, i ha posat en marxa una investigació.

Es tracta del tercer producte en el que va d’any que Primark s’ha vist obligat a retirar.

A començaments de 2017 va deixar de comercialitzar unes malles per a nens després de descobrir que uns arcs que tenien als genolls podien causar opressió.

Al febrer van retirar una gamma de samarretes de la famosa sèrie nord-americana de zombis "The Walking Dead", després de rebre queixes per racisme.