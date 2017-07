Aspid tem pel futur del centre especial de treball

Preveu una reducció dels ajuts a discapacitats de grau mitjà || El seu servei d’orientació laboral atén mil persones

La presidenta de l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida (Aspid), Bibiana Bendicho, va mostrar ahir la seua preocupació davant de la previsió d’una reducció dels ajuts de la Generalitat per a les entitats que treballen amb discapacitats físics i sensorials amb un grau d’entre el 33 i el 64%. Aquesta previsió suposaria una retallada del 50 per cent en els ajuts concedits al Centre Especial de Treball (CET) d’Aspid, format per seixanta treballadors, dels quals el 80 per cent té un grau reconegut de discapacitat d’entre el 33 i el 64%.

Divendres passat, el Govern i les federacions de centres especials de treball van arribar a un acord marc per donar suport a les línies d’ajuts que atorga el departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquest acord beneficia les persones amb dificultats especials, com són les persones amb paràlisi cerebral, les persones amb trastorn mental o les persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33%, i les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau reconegut igual o superior al 65%.



Bendicho va fer aquestes declaracions ahir, en el marc de la presentació del balanç dels Serveis d’Orientació, Formació i Intermediació Laboral d’Aspid. La seua directora, Lídia Méndez, va informar que l’any passat van atendre 1.028 persones (244 més que el 2015) i van aconseguir 256 contractes laborals, després d’efectuar 2.407 visites a empreses. Del total de persones ateses per aquest servei, el 49 per cent està en risc d’exclusió.

Per la seua part, el director dels serveis territorials a Lleida del departament d’Afers Socials, Joan Santacana, va afirmar que “cap discapacitat quedarà exclòs de les subvencions”, i va lloar el treball d’entitats com Aspid.