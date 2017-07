Concedeixen ajuts per als horts socials de Lleida

A través de la Fundació Humana

La roba recollida al dipòsit que té la Fundació Humana als establiments Caprabo de Lleida ha fet possible atorgar una subvenció per al projecte d’horts socials que ofereix Punt Eco a la ciutat de Lleida. Aspid, la Fundació Ilersis (Shalom), FeSalut i el Projecte Entorn de l’ajuntament de Lleida s’han pogut beneficiar d’aquesta subvenció, que constarà del pagament de la quota durant un any als horts de Cappont i Pardinyes, 200 quilos de compostatge, 250 euros en material, un cofre per a les eines i ajuda en el tractament de plagues de manera ecològica.

Horticultura social i terapèutica és el nom que rep el fet d’utilitzar l’horticultura i el cultiu de les plantes per ajudar en el desenvolupament físic i psicològic de les persones.

L’ús de l’horticultura com a teràpia i com a instrument educatiu i socialitzador té, des de fa més de mig segle, una àmplia implantació i reconeixement en alguns països, com per exemple el Regne Unit, Irlanda, Alemanya, el Canadà i els Estats Units.

A Lleida, Punt Eco és una entitat pionera en la implementació i el desenvolupament d’activitats d’horticultura social i terapèutica.