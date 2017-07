De colònies després de vèncer el càncer

Un centenar de nens i nenes d’entre 7 i 15 anys de tot Espanya gaudeixen una setmana a Salardú de mans de l’AECC || En els divuit anys de vida, el campament ha acollit 1.800 menors

Que els nens i adolescents gaudeixin de l’estiu és el principal objectiu de les famílies en aquesta època de l’any. I en el cas d’aquells que han passat per un càncer, encara ho és més. Per fer-ho possible, compten amb un espai privilegiat a l’alberg Era Garona, a Salardú, on l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), concretament les juntes de Lleida i de la Val d’Aran, celebren aquesta setmana la divuitena edició de les colònies d’estiu per a nens i nenes oncològics. En la majoria d’edat, aquestes colònies, les més multitudinàries de tot l’Estat, acullen un centenar de nens i