Vint euros per posar la ràdio

És el que reclama la SGAE als propietaris d’una botiga de cortines de la Bordeta || Opten per treure el transistor perquè consideren la tarifa “abusiva”

Una botiga de cortines de la Bordeta va rebre recentment una visita d’una inspectora de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) que va instar els seus propietaris a pagar un cànon de 20 euros mensuals per posar la ràdio a l’establiment com a música ambiental. No és el primer cas. A finals de l’any passat, diversos comerciants de la Zona Alta de Lleida també es van queixar per les mateixes visites, així com per les cartes certificades que rebien de l’entitat, reclamant el mateix. I fa un temps, el Gremi de Perruqueria es va alçar en peu de guerra