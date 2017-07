Vilamòs guanya ‘Lo meu poble’

Aquesta localitat de la Val d’Aran s’ha proclamat vencedora del concurs convocat per SEGRE amb un 52% dels vots || Torrebesses, amb un 38%, es queda en segona posició i la Vall de Boí i Ciutadilla comparteixen el tercer lloc del rànquing que posa en relleu el patrimoni lleidatà

© Vilamòs destaca per l’església romànica del segle XII i per les vistes panoràmiques que ofereix el terme municipal.

La segueix Torrebesses, al Segrià, amb el 38%, mentre que Ciutadilla, a l’Urgell, i la Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça, comparteixen ex aequo la tercera posició del rànquing amb un 3% dels vots. Arribar fins aquí no ha estat fàcil. Han estat mesos de votacions on line i a través dels cupons que podien retallar-se del diari. El passat dia 4 de juliol hi havia nou poblacions finalistes: Vilamòs, Torrebesses, Alcoletge, Lleida, Albesa, la Vall de Boí, Bossòst, Artesa de Segre i Ciutadilla. Des d’aleshores, més de 12.000 persones han votat per arribar al resultat final. Entre ells s’han sortejat tres xecs regal de Plusfresc i subscripcions a SEGRE Prèmium.

Per la seua banda, Vilamòs, a més de rebre el títol honorífic de ser el poble més bonic de Lleida, rebrà una visita del programa magazín Cafeïna, de Lleida Televisió, la temporada que ve. Al seu torn, FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) ha participat en el concurs patrocinant premis trimestrals que consisteixen en un viatge a la Pobla de Segur amb el Tren dels Llacs. Francesc Castet, l’alcalde de Vilamòs, va agrair aquest premi i va animar tothom a visitar la localitat.



Vilamòs, Torrebesses, Ciutadilla, la Vall de Boí, Lleida, Alcoletge, Albesa, Bossòst i Artesa de Segre

Per la seua part, el director executiu de SEGRE, Juan Cal, va explicar que el concurs Lo meu poble tenia com a objectiu implicar els lectors per “posar en relleu i reivindicar la bellesa i l’amor pel territori”.