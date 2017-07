Els tradicionals fanalets de Sant Jaume il·luminen l’Eix

Multitudinària processó en honor del sant || La marxa recrea la llegenda de l’apòstol al seu pas per la ciutat de Lleida

L’apòstol sant Jaume pelegrinava per les terres de Lleida quan se li va clavar una estella al peu –explica la llegenda– i una cort d’àngels va baixar del cel per il·luminar-lo i ajudar-lo. La història, convertida en una processó molt arrelada a Lleida, es va repetir ahir cap al tard i centenars de nens van sortir amb els seus fanalets al carrer per il·luminar el sant. Es tracta d’una marxa organitzada per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes en la qual la religió i la cultura popular van de la mà, amb la presència de gegants i bastoners. La processó va sortir