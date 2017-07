La CE dóna un ultimàtum a Facebook, Twitter i Google per les seues condicions d’ús

Amenaça d’emprendre accions legals per part de les autoritats nacionals de protecció del consumidor

La Comissió Europea (CE) ha advertit que si Facebook, Twitter i Google+ no ofereixen compromisos satisfactoris per adaptar les seues condicions d’ús a les normes europees, s’emprendrà una acció col·lectiva contra elles per part de les autoritats nacionals de protecció del consumidor.

"Em temo que no els donarem cap altra oportunitat. El pròxim pas en el procediment en cas que no hi hagi una resposta satisfactòria serà llançar una acció coordinada", ha dit avui la comissària europea de Justícia, Vera Jourova.

Les tres companyies havien de proporcionar abans del 20 de juliol una sèrie de compromisos a la Comissió per adaptar els seus termes i condicions d’ús a les lleis europees de protecció dels consumidors, després que Brussel·les i les autoritats nacionals de protecció dels consumidors els enviessin una carta el novembre de l’any passat demanant-los mesures.

Després de reunir-se amb les empreses al març, al juny els van demanar de precisar les seues primeres propostes, en particular, en relació amb la limitació de la seua responsabilitat cap al consumidor, amb la informació que proporcionen sobre les condicions del contracte, i sobre el procés per notificar contingut il·legal.

Tanmateix, fins el 20 de juliol només dos de les tres companyies havien respost, mentre que una tercera va demanar més temps, fins el 4 d’agost, per presentar compromisos, va indicar Jourova, que no va precisar quina és cada una.

Ara la Comissió està analitzant les propostes rebudes i "pressionant" perquè la tercera companyia enviï les seues i, una vegada conclòs aquest estudi, determinarà si són satisfactòries i, altrament, es posarà en marxa l’acció coordinada per part de les autoritats dels Estats membres.

Aquesta seria dirigida per la Direcció General de Política de Competència, Consum i Control del Frau de França, que ha liderat la cooperació entre les autoritats nacionals.

"Continuarem amb el diàleg, però no eternament", va dir Jourova, qui va advertir que comença a "estar impacient".

La comissària no va precisar quina seria la data límit per emprendre l’acció coordinada, encara que els canvis per part de les firmes haurien de ser efectius a la tardor.

La titular de Justícia i Consumidors va assenyalar que "en els termes i condicions d’aquestes companyies americanes hi ha diverses condicions molt desfavorables per als consumidors europeus" i va advertir que "si volen fer grans negocis utilitzant els beneficis d’operar al mercat europeu han de complir les regles europees de protecció del consumidor".

La Comissió critica que les empreses exigeixin als usuaris acudir als tribunals a Califòrnia (Estats Units) per resoldre les seues queixes i els insta, d’altra banda, a complir la llei europea de lluita contra les estafes, comprometent-se a eliminar promocions fraudulentes i un altre tipus de campanyes falses.