Problemes per arribar a fi de mes

Sis de cada deu lleidatans es troben en aquesta situació, segons l’Idescat || El 40% no pot afrontar despeses imprevistes i els ingressos per persona són de 10.184 € a l’any, els més baixos de Catalunya

Arribar a final de mes és un maldecap per a molts. I una realitat per a sis de cada deu lleidatans. Així ho assenyala l’última enquesta de condicions de vida de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que per primera vegada, i en col·laboració amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, inclou resultats per àmbits territorials de tot Catalunya. Segons aquests indicadors, que permeten fer una radiografia de la situació econòmica de les llars, més de 260.000 lleidatans asseguren que tenen dificultats per arribar a final de mes, al no poder amb totes les despeses familiars.Per territoris, Ponent és la