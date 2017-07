Talent lleidatà contra el càncer

Enric Ros, un jove de Mollerussa de 25 anys, ha aconseguit una beca de 113.500 euros de La Caixa || Investigarà nous tractaments per reduir els efectes secundaris de la quimioteràpia

“És un incentiu enorme per aportar el meu gra de sorra a la ciència.” Així es va expressar ahir Enric Ros, un investigador de 25 anys de Mollerussa que ha rebut una de les 48 beques que atorga La Caixa a estudiants de doctorat espanyols i internacionals. Està dotada amb 113.500 euros amb què Ros cursarà un doctorat a l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona. Segons va explicar aquest jove investigador, el seu projecte té com a objectiu estudiar les combinacions dels aminoàcids que fan que cada proteïna tingui una funció diferent per, a llarg termini, generar nous tractaments