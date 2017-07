El ‘Retaule de sant Ermengol’ recupera una nova escena en el seixantè aniversari

La representació teatral del Retaule de sant Ermengol de la Seu d’Urgell se celebrarà del 5 al 12 d’agost al claustre de la catedral de Santa Maria d’Urgell, en una edició que commemorarà els seixanta anys d’aquesta tradicional obra medieval, segons van informar la regidora de Cultura de la Seu, Mireia Font; el president del Retaule, Jesús Galindo, i el director de l’espectacle, Xavier Piguillem, al claustre de la catedral.

El Retaule de sant Ermengol, escrit originalment per Esteve Albert i Corp, estava format per més escenes de les que actualment es representen i, a poc a poc, el Patronat les ha anat incorporant. L’última va ser fa uns anys, amb el quadre L’expedició a Còrdova, i per a aquest any està prevista la tornada de La batalla d’Albesa, amb la qual cosa amb aquesta escena ja seran onze els quadres plàstics que conformaran el Retaule de sant Ermengol actual.

La direcció artística d’aquesta edició recaurà en Xavier Piguillem. A més a més, l’espectacle, que compta amb actors aficionats de la zona, començarà mitja hora més tard de l’habitual, a les 22.30 hores.