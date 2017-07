Un exosquelet ‘made in’ Lleida

El projecte d’un enginyer lleidatà que ajuda lesionats medul·lars a tornar a caminar rep 70.000 euros de La Caixa || Ajuda per treure’l al mercat i provar-lo amb pacients de la Guttmann

L’exosquelet per a lesionats medul·lars dissenyat per l’enginyer d’Agramunt Josep Maria Font Llagunes, juntament amb el seu equip del Laboratori d’Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) de la UPC, que dirigeix, és més a prop de poder comercialitzar-se. I és que el programa CaixaImpulse de l’Obra Social de l’entitat financera acaba de seleccionar-lo (juntament amb vint-i-dos treballs més, encara que el seu, de nom ABLE, va obtenir la puntuació més elevada) en la seua tercera convocatòria de subvencions creades el 2015 per facilitar la transferència al mercat de projectes d’investigació. “És una ajuda que està molt bé, no només perquè el finançament és