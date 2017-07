Linyola ‘estrena’ campanes

El municipi en restaura a Alemanya una de bicentenària amb l’ajuda de la Diputació || Un llampec la va danyar el 2016

El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, va ser l’encarregat ahir d’inaugurar la restauració de la campana de Sant Sebastià i del sistema automàtic de repic de campanes de l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció de Linyola. Les campanes van ser danyades per un llampec l’agost del 2016. Per aquesta raó, una de les peces, concretament la de Sant Sebastià, que data de l’any 1761, va viatjar fins a Alemanya per a la seua restauració, on la van soldar i van cobrir-ne les esquerdes per recuperar el seu so original. L’actuació va comptar amb un pressupost d’uns 20.000 euros, que van assumir la mateixa església, l’Associació Sagrat Cor de Linyola, l’ajuntament, el bisbat de Solsona i la Diputació.

L’acte inaugural es va dur a terme a l’interior de l’església de la localitat, moment en què l’alcalde de Linyola, Àlex Mases, i el rector, Pere Cañada, van agrair la col·laboració de la Diputació en les obres de restauració per poder recuperar les campanes, “un símbol amb una important funció social i religiosa”, van afirmar. En la seua intervenció, Reñé també va destacar que “els nostres pobles són les estructures bàsiques del país, per la qual cosa s’han de preservar els símbols locals”.